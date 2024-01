In einem Impulspapier benennt der PV Think Tank elf Bereiche, in denen Handlungsbedarf besteht. Tiefgreifende Strukturreformen brauche es unter anderem bei der Anreizregulierung, der Aufwertung von Einspeisenetzen und in Form einer Zusammenlegung der bislang auf fast 900 Verteilnetzbetreiber fragmentierten Aufgaben.In einem neuen Impulspapier warnt der PV Think Tank vor einer sich zuspitzenden Netzsituation. Immer gravierendere Engpässe gefährdeten den nötigen Zubau der Photovoltaik. Dies manifestiere sich etwa im Hochschnellen der Netzanschlussbegehren, die viele der 888 Verteilnetzbetreiber ...

