FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Flatexdegiro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 13 Euro angehoben. Analystin Mengxian Sun schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer klaren Verbesserung verschiedener Kennziffern beim Anbieter von Finanztechnologien. Die Profitabilität steige, es gebe Pläne für Ausschüttungen und regulatorische Hindernisse seien ausgeräumt. Der Staub habe sich gelegt, im Jahr 2024 könne man wieder einen Blick auf die Aktien werfen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2024 / 06:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000FTG1111

