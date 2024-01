Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Mittwoch mit knappen Gewinnen in den Handel. Am Vortag hat der Leitindex SMI in einem breit angelegten Ausverkauf seine Kursgewinne vom Wochenstart komplett wieder abgegeben. Einen direkten Auslöser für den kräftigen Rücksetzer habe es eigentlich nicht gegeben, heisst es in einem Kommentar. Möglicherweise zweifelten Investoren an den Beweggründen des jüngsten Rally - der Zinsoptimismus habe kräftig nachgelassen ...

