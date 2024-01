Die 3M-Aktie (WKN: 851745) ist am Dienstag um -11% abgestürzt, denn die Enttäuschung unter Aktionären ist groß. Doch was ist das Problem bei dem amerikanischen Traditionsunternehmen und Dividendenkönig? 3M vorgestellt 3M (kurz für "Minnesota Mining and Manufacturing Company") mit Hauptsitz in St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota ist ein Multitechnologiekonzern, der in vier Geschäftsbereichen tätig ist: Sicherheit und Industrie, Transport und Elektronik, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...