Die Analysten von Montega bestätigen die Kauf-Empfehlung für FACC und erhöhen das Kursziel von 9,5 Euro auf 10,00 Euro. Die starken Zahlen der OEMs würden den Erholungstrend in der Luftfahrt bestätigen und sollten FACC zu einem starken Jahresabschluss 2023 sowie hohen einstelligen bis niedrig zweistelligen Wachstumsraten in den Folgejahren verhelfen, argumentieren die Montega-Experten. Die nach oben angepassten Prognosen würden die aktualisierten Produktions- und Personalpläne reflekteiren, so die Analysten. Die Bewertung (EV/EBIT 2025e: 8,7x) spiegelt nach Meinung der Analysten nicht die langfristigen Wachstumsperspektiven sowie die hohe Top Line-Visibilität aufgrund des starken Orderbacklogs der OEMs wider.

