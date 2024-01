Original-Research: Avemio AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Avemio AG



Unternehmen: Avemio AG

ISIN: DE000A2LQ1P6



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 24.01.2024

Kursziel: 27,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Erholung bleibt in H2 aus und auch H1/24 dürfte noch fordern - Kursrückgang dennoch übertrieben - Hochstufung auf Kaufen



Die Avemio AG hat am Montag überraschend und recht deutlich die Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr angepasst und am gestrigen Nachmittag einen Call auf der CONNECT-Plattform abgehalten. Das Unternehmen erwartet für 2023 einen Umsatz von ca. 103 Mio. EUR (zuvor: 120 Mio. EUR; MONe: 120,1 Mio. EUR) und ein EBITDA von 0,8 Mio. EUR (zuvor: 5 Mio. EUR; MONe: 4,9 Mio. EUR).



Mit einem Umsatz von ca. 53 Mio. EUR lag die Entwicklung in H2 zwar über dem ersten Halbjahr (49,8 Mio. EUR), die erwartete Belebung des Geschäfts in Q4 blieb jedoch aus. Hiervon waren insbesondere zwei Gesellschaften in der Gruppe betroffen. So erschwerten höhere Finanzierungskosten sowie ein Mangel an Innovationen in der professionellen Film- und Fernsehtechnik das Geschäft der BPM Broadcast& Professional Media GmbH stärker als erwartet. Diese konzentriert sich auf teure Investitionsgüter und Projekte mit kompletten Systemen für Produktion, Postproduktion und Sendung. Gleichzeitig verzeichneten die Consumer- und semiprofessionellen Produkte aufgrund der anhaltenden Konsumzurückhaltung sowie der rückläufigen Investitionsbereitschaft der häufig werbefinanzierten Content-Anbieter keine Erholung der Nachfrage, was somit auch das Geschäft der VDH Video Data Handels GmbH zurückgehen ließ.



Deutlich stabiler verlief das Stammgeschäft der Teltec AG, das auch aufgrund eines erfreulichen Q3 (bester Q3-Umsatz der

Unternehmensgeschichte) die Top Line in 2023gegenüber dem Vorjahreswert halten konnte (MONe: 65,5 Mio. EUR, 2022: 65,0 Mio. EUR).Zwar sollte auch die MoovIT Gruppe hinter den ursprünglichen Zielen für 2023zurückgeblieben sein (ca. 6 Mio. vs. MONe 7,6 Mio. EUR), allerdings ist das auf den jüngsten Messen bekundete Interesse an den cloud-basierten Workflowlösungen des Unternehmens weiterhin vielversprechend. Auf der NAB in Las Vegas im April, der weltweit größten Broadcast Messe, wird erstmals die neue Cloud-Suite vorgestellt. Diese wird es künftig ermöglichen, die unterschiedlichen Anwendungen des Unternehmens auf einer Plattform zu integrieren. Außerdem wird MoovIT mit ihren Technologielösungen in diesem Jahr die Fußball-EM sowie die Olympischen Sommerspiele in Paris ausstatten. Auch die neuartigen Suchalgorithmen der Tochtergesellschaft ObviousFuture GmbH, die passende Filmsequenzen auf Basis von Schlagworten oder sogar Emotionen in Big-Data-Anwendungen identifizieren können, erfreuen sich zunehmenden Zuspruchs. Entsprechend sind wir für das noch im Aufbaubefindliche IT-Geschäftsfeld der Gruppe weiterhin zuversichtlich und sehen hier den größten Hebel, das Ertragsprofil von Avemio künftig anzuheben.



Dieses dürfte aufgrund des anhaltenden Preisdrucks mit einer Rohertragsmarge von ca. 16-17% in H2/23 spürbar unter den historischen Werten und dem ersten Halbjahrliegen (17,8%). Hinzu kamen höhere Kosten für die Vorbereitung von Akquisitionen, der Börsennotiz sowie der Finanzierung von Anlaufverlusten der Start-Up-Gesellschaften, die zu einem EBITDA in H2 von lediglich -0,2 Mio. Euro führten. Aufgrund der ebenfalls gestiegenen Strukturkosten wird nun die Realisierung von ohnehin geplanten Synergien aus den Akquisitionen und die Integration bestehender Tochtergesellschaften beschleunigt, deren quantitativen Auswirkungen im heutigen Call jedoch noch nicht genauer beziffert werden konnten.



Prognoseanpassung: Wir haben die mittelfristigen Umsatz- und Ergebniserwartungen deutlich gesenkt. Dies trägt sowohl dem derzeitig herausfordernden Branchenumfeld als auch einer längeren Anlaufperiode in den neuen IT- und Softwarebereichen des Unternehmens Rechnung. Die unterschiedlichen Lösungen erscheinen vielversprechend und weisen klare Alleinstellungsmerkmale auf. Allerdings gestaltet sich der Vertrieb anB2B-Kunden zäh und dürfte aufgrund der aktuellen Kostenzurückhaltung bei privaten und öffentlichen Rundfunkanstalten langsamer verlaufen als von uns bisher angenommen. Allgemeinen Abgesängen auf den Broadcastmarkt durch das Aufkommen von KI können wir jedoch nichts abgewinnen. Unserer Meinung nachverbessert oder ersetzt KI im besten Fall bisherige Computer Generated Imagery-Technologien, jedoch nicht die Aktionen und Interaktionen von Menschen. Entsprechend sehen wir die strukturelle Nachfrage nach Equipment und Lösungen für die Erstellung von Bewegtbild-Content als ungebrochen an.

Fazit: Der Vorstand betonte im Call, dass die ehemaligen Teltec-Aktionäre die Aktien der Avemio AG erst im Januar dieses Jahres erhalten haben und daher am starken Anstieg sowie am anschließenden Verfall der Aktie nicht partizipiert haben. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang erscheint uns die Tatsache, dass das aggregierte Handelsvolumen der Aktie seit Januar 2023 an den wesentlichen Börsenplätzen Düsseldorf und XTRA lediglich 1,2 Mio. EUR betrug. Aus operativer Sichthalten wir weder den starken Kursanstieg noch den jüngsten Kursverfall für gerechtfertigt. Die bisherigen Umsatz- und Ergebnisziele waren zwar zu ambitioniert, jedoch bleibt die Perspektive für den Sektor und damit für Avemio als Branchenführer in der DACH-Region weiterhin intakt. Zudem sehen wir das Unternehmen mit verfügbaren liquiden Mitteln von 8,4 Mio. Euro und einer EK-Quote von rund 35% sowie einer Zusage des Landes Hessen über eine Mezzanine-Finanzierung von 5 Mio. EUR finanziell solide aufgestellt, um die Buy&Build-Strategie fortzusetzen. Entsprechend stufen wir die Aktie auf 'Kaufen' mit einem neuen Kursziel von 27,00 EUR (zuvor: 40,00 EUR) hoch.







