Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Niklas Ripplinger von GBC hat die Avemio AG auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang und ein deutlich geringeres EBITDA als im Vorjahr verbucht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten habe der Umsatz bei rund 103 Mio. Euro (GJ 2022: 108,7 Mio. Euro) und das EBITDA bei rund 0,8 Mio. Euro (GJ 2022: 4,4 Mio. Euro) gelegen. Die erwartete Nachfragebelebung in der zweiten Jahreshälfte sei vor allem aufgrund der anhaltend schwachen Konjunktur ausgeblieben. Damit habe der Umsatz unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Ebendies gelte auch für das EBITDA. Hier seien von GBC 5,6 Mio. Euro und vom Unternehmen 5,0 Mio. Euro erwartet worden. Allerdings betone das Management die mit einer Eigenkapitalquote von 35 Prozent, liquiden Mitteln von 5,8 Mio. Euro, einer Kreditlinie von 2,6 Mio. Euro und der Zusage für eine Mezzanine-Finanzierung über 5,0 Mio. Euro die weiterhin solide Kapitalausstattung. Gleichwohl passe das Analystenteam auf Basis der vorläufigen Zahlen die Schätzungen an. In der Folge ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 32,00 Euro (zuvor: 50,80 Euro) und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.01.2024, 11:50 Uhr)



