Avemio AG stärkt Buy-and-Build-Strategie durch Übernahme von Corporate Finance Boutique Frankfurt/Main, 26. Juli 2024 - Die Avemio AG ( ISIN DE000A2LQ1P6 , WKN A2LQ1P ), ein führender Systemlieferant für Hard- und Software im Bereich Broadcast sowie professionelle Medien-, Audio- und Videolösungen, übernimmt über ihre Tochtergesellschaft Teltec AG eine Mehrheitsbeteiligung an der LEA-Gruppe, bestehend aus der L.E.A. Investment GmbH sowie deren Tochtergesellschaft Infinment GmbH, von der Orbiton Holding GmbH, Lahr. Mit der Akquisition der Corporate Finance Boutique stärkt Avemio die Schlagkraft bei der Umsetzung und Finanzierung ihrer Buy-and-Build-Strategie. Der Kaufpreis in mittlerer einstelliger Millionen-Euro-Höhe wird zum überwiegenden Teil nicht in bar, sondern durch Übernahme von Verpflichtungen geleistet sowie im Übrigen durch ein Vendor-Darlehen finanziert. Die LEA-Gruppe ist ein auf Corporate Finance spezialisiertes Beratungshaus mit dem Schwerpunkt auf umsetzungsorientierte Akquisitions- und Wachstumsfinanzierung und bündelt umfassende Kenntnisse in einer breiten Palette von Finanzierungsprodukten. In jüngster Zeit lag der Fokus auf Projekten zur Akquisitions- und Absatzfinanzierung. Darüber hinaus arbeitet die LEA-Gruppe mit Pensionskassen und Versicherungen zusammen. Andreas Fischer wird die LEA-Gruppe weiterhin als Geschäftsführer leiten. Durch die Akquisition erhöht sich das Konzerneigenkapital der Avemio Group um rund EUR 8,0 Mio. Darin enthalten sind EUR 5,0 Mio. über eine weitere stille Beteiligung der Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH (BMH), die der Avemio AG in Verbund mit der Transaktion zufließen. Das Land Hessen ist bereits seit über 20 Jahren über mehrere Beteiligungen an der Teltec-Gruppe beteiligt. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum 31. August 2024 erwartet. Die Orbiton Holding GmbH hat bis zum 31. Juli 2029 eine Put-Option über die Veräußerung der verbleibenden 20 % der Anteile an der L.E.A. Investment GmbH an die Teltec AG. Ralf P. Pfeffer, Vorsitzender des Vorstands (CEO) der Avemio AG, erläutert: "Mit Andreas Fischer gewinnen wir einen erfahrenen Corporate Finance-Experten, der mit seinem umfangreichen Erfahrungsschatz und seinem weitreichenden Netzwerk selbst ein gewinnbringendes Asset für unsere Buy-and-Build-Strategie ist. Gleichzeitig kann die Avemio Group durch die Übernahme der LEA-Gruppe bereits zuvor entwickelte innovative Formen der Absatzfinanzierung umsetzen und damit weitere Erlösquellen erschließen." Andreas Fischer, Gründer und Geschäftsführer der LEA-Gruppe, ergänzt: "Die Avemio Group steht am Anfang einer spannenden Entwicklung. Ich freue mich sehr, mit der LEA-Gruppe Teil der Avemio-Familie zu werden und künftig einen Beitrag zur optimalen Entfaltung der M&A-Aktivitäten sowie der Buy-and-Build-Strategie zu leisten." Zur Avemio AG Die Avemio Aktiengesellschaft ist ein Medientechnologiekonzern mit einer Fokussierung auf professionelle Film- und Fernsehtechnik. Die seit vielen Jahren stark wachsende und mit rund 100 Mio. Euro umsatzstärkste Handelsgruppe im deutschsprachigen B2B-Markt beliefert Content-Produzenten als herstellerunabhängiger Anbieter mit Produkten aller maßgeblichen Hersteller. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen sowie die Planung, Erstellung und Systemintegration medientechnischer Workflows mit eigenen Softwareprodukten und Cloudangeboten. Das Grundkapital der Avemio AG ist in 3.832.150 Inhaberaktien o.N. eingeteilt und im Primärmarkt der Börse Düsseldorf notiert. Zu Beginn des Jahres 2023 erfolgte der Börsengang im Rahmen eines Reverse-IPO. Hierbei hat nach 30-jährigem Bestehen die Teltec AG die an der Düsseldorfer Börse gelistete Vorratsgesellschaft Palgon AG übernommen und in Avemio AG umfirmiert. Es erfolgte der Aufstieg in den Primärmarkt, die Zulassung zum Handelsplatz Xetra sowie die Sitzverlegung von Düsseldorf nach Frankfurt. Die Avemio Group plant die Internationalisierung im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie mit bereits identifizierten Zielunternehmen sowie den Ausbau eines margenstarken und zukunftssichernden eigenen Softwareangebotes. Investor Relations

