Mainz-Kastel, 30. Juni 2025 - Die Avemio AG (ISIN DE000A40KY59 , Ticker AV2 ), ein europaweit führender Systemlieferant von Hard- und Software für die professionelle Film-, Broadcast-, Audio- und Videobranche, hat heute ihren Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte die Avemio Group im abgelaufenen Geschäftsjahr insbesondere im Digitalbereich wesentliche strategische Fortschritte erzielen.



Transformation zum technologiegetriebenen Anbieter Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit stand 2024 die konsequente Weiterentwicklung der Avemio Group hin zu einem technologieorientierten Anbieter mit wachsender internationaler Ausrichtung. Der Ausbau des Digitalbereichs wurde durch die Integration der im Vorjahr akquirierten MoovIT GmbH und MoovIT Software Products GmbH sowie die Neugründung der ObviousFuture GmbH vorangetrieben. Mit innovativen Lösungen wie helmut.cloud sowie der KI-basierten Plattform CaraOne, die auf der NAB Show in Las Vegas als "Product of the Year 2025" ausgezeichnet wurde, hat Avemio ein zukunftsfähiges Produktportfolio geschaffen. Gleichzeitig wurde die Wertschöpfungskette durch die Akquisition der LEA-Gruppe erweitert. Diese Integration stärkt die Finanzierungskompetenz innerhalb der Avemio Group und ermöglicht es, nutzungsbasierte Finanzierungsmodelle künftig effizienter und unabhängiger von externen Partnern anzubieten - ein wichtiger Schritt angesichts eines Branchentrends weg von klassischen Investitionsgütern hin zu nutzungsabhängigen Betriebsausgaben.



Digitalgeschäft wächst stark Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Avemio Group einen Konzernumsatz von EUR 87,9 Mio. (2023: EUR 99,2 Mio.). Der Umsatz im Handelsgeschäft ging aufgrund einer temporär schwächeren Nachfrage nach hochpreisigen Investitionsgütern und Projektverschiebungen auf EUR 78,8 Mio. (2023: EUR 96,1 Mio.) zurück. Das Digitalgeschäft entwickelte sich hingegen dynamisch. Der Umsatz stieg auf EUR 8,5 Mio. (2023: EUR 2,9 Mio.). Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf EUR -0,9 Mio. (2023: EUR 0 Mio.). Der Ergebnisrückgang ist im Wesentlichen auf den Umsatzrückgang im Handelssegment sowie auf Investitionen in den Konzernumbau zurückzuführen. Durch erste Maßnahmen - insbesondere die Integration von Tochtergesellschaften in die Teltec AG - konnten im Rahmen eines frühzeitig initiierten umfassenden Kostensenkungsprogramms bereits rund EUR 0,5 Mio. eingespart werden. Die vollständige Integration soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein und jährliche Einsparungen von über EUR 1,5 Mio. ermöglichen.



Solide Eigenkapitalquote und positiver Cashflow Trotz der negativen Ergebnisentwicklung konnte die Avemio Group ihre Eigenkapitalquote mit 49 % zum 31. Dezember 2024 nahezu stabil halten (31. Dezember 2023: 52 %). Die liquiden Mittel stiegen leicht auf EUR 5,7 Mio. (31. Dezember 2023: EUR 5,4 Mio.). Zusammen mit freien Kreditlinien in Höhe von rund EUR 2,0 Mio. verfügt die Avemio Group so über eine solide Finanzierung für das weitere Unternehmenswachstum. Ein positiver operativer Cashflow von EUR 2,4 Mio. (2023: EUR -3,6 Mio.) wurde insbesondere durch optimiertes Working Capital und Lagerbestandsmanagement erreicht.



2025 im Zeichen des digitalen Wachstums Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand eine Stabilisierung im Handelsgeschäft sowie erste Wachstumsimpulse im zweiten Halbjahr. Der Digitalbereich bleibt wesentlicher Wachstumstreiber. Die Produkte helmut.cloud und CaraOne stehen kurz vor dem Markteintritt. Erste Pilotprojekte bei namhaften Kunden verliefen erfolgreich. Zudem verzeichnet das Unternehmen eine zunehmende internationale Nachfrage - insbesondere aus dem nordamerikanischen Markt. Konkrete Gespräche mit führenden Medienhäusern und erste strategische Partnerschaften wurden bereits initiiert. Ziel ist es, das operative Ergebnis im Jahr 2025 wieder in den positiven Bereich zu führen. Mittelfristig soll durch den wachsenden Anteil des margenstärkeren Digitalgeschäfts eine nachhaltige Steigerung der Konzernprofitabilität erreicht werden.



Ralf P. Pfeffer, Vorstandsvorsitzender der Avemio AG: "Unsere Investitionen in digitale Geschäftsmodelle und KI-Technologien zahlen sich zunehmend aus. Die positiven Rückmeldungen aus ersten Projekten bestätigen unseren Kurs. Ab dem zweiten Halbjahr 2025 erwarten wir eine spürbare Belebung, sowohl im Handelssegment als auch bei unseren digitalen Lösungen." Der Geschäftsbericht 2024 der Avemio AG ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar unter: https://avemio.com/news/finanzberichte .



Über Avemio AG Die Avemio Aktiengesellschaft ist ein Medientechnologiekonzern mit einer Fokussierung auf professionelle Film- und Fernsehtechnik. Die seit vielen Jahren stark im deutschsprachigen B2B-Markt wachsende Handelsgruppe und größter Fachhändler in der Europäischen Union beliefert Content-Produzenten als herstellerunabhängiger Anbieter mit Produkten aller maßgeblichen Hersteller. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen sowie die Planung, Erstellung und Systemintegration medientechnischer Workflows mit eigenen Softwareprodukten und Cloudangeboten. Der Börsengang erfolgte 2023 im Rahmen eines Reverse-IPO. Es folgte der Aufstieg in den Primärmarkt sowie die Zulassung zum Handelsplatz Xetra. Die Avemio Group verfolgt eine internationale Buy-and-Build-Strategie sowie den Ausbau des margenstarken eigenen Softwareangebotes.



