Avemio AG
ISIN: DE000A40KY59
Empfehlung: Kaufen
Kursziel: 15,00 EUR
Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026

Avemio AG präsentiert Digitalstrategie im GBC Investors Call, Recording jetzt verfügbar



Die Avemio AG hat am 30.06.2025 den Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht. Darin wird einerseits die von marktbedingten Herausforderungen geprägte Geschäftsentwicklung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 sichtbar. Andererseits stellt das Unternehmen seine derzeit laufende Transformation zum Medientechnologiekonzern dar. Der strategische Fokus liegt dabei klar auf dem Ausbau des margenstarken Digitalgeschäfts. Die Einführung digitaler Produkte soll insbesondere ab dem kommenden Geschäftsjahr zu einem Bedeutungsgewinn der Digitalumsätze führen.



Im Rahmen des GBC-Investors-Call vom 08.07.2025 hat der Avemio-CEO Ralf Pfeffer die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens ausführlich präsentiert. Er erläuterte, dass 'mit der Gründung der ObviousFuture und der Übernahme der MoovIT-Gruppe in den Jahren 2022 und 2023 bereits die Grundlage für den Wandel vom marktführenden Handelsunternehmen zum Medientechnologiekonzern geschaffen wurde. Dabei ist es uns gelungen, zwei bemerkenswerte Innovationszentren zu schaffen und die technologische Kompetenz in den Bereichen Cloud und KI signifikant zu stärken."



KI als Disruptor der Medienbranche wird von der Gesellschaft dabei als Chance gesehen. Mithilfe der Avemio-Produkte sollen Medienhäuser künftig effizienter, kreativer und kostengünstiger produzieren können.



https://www.youtube.com/watch?v=xGLIcATObgU&t=2809s



Im Rahmen einer Researchstudie (Anno) haben wir vor dem Investors Call eine Aktualisierung der Unternehmensbewertung unter Einbeziehung der Digitalisierungsstrategie vorgenommen. Unter Würdigung der hohen Ergebnispotenziale, der steigenden Digitalumsätze sowie der Auflösung der Investitionszurückhaltung, welche das Handelsgeschäft noch belastet hatte, haben wir ein Kursziel von 15,00 € je Aktie ermittelt.



https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4e3dc9c8cccb30498af5a80bf8b12609



