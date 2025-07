Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Niklas Ripplinger von GBC hat die Avemio AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um gut 11 Prozent auf 87,86 Mio. Euro und ein auf -0,93 Mio. Euro (GJ 2023: -0,05 Mio. Euro) niedrigeres EBITDA verbucht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten spiegele sich die Umsatzreduktion auch in den Ergebniskennziffern wider. Das Nachsteuerergebnis weise einen Rückgang auf -6,54 Mio. Euro (GJ 2023: -3,45 Mio. Euro) aus. Maßgeblich dazu habe auch die liquiditätsneutrale Goodwill-Abschreibung beigetragen. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarte der Avemio-Vorstand eine vorsichtige Auflösung der Investitionszurückhaltung auf Kundenseite und rechne insbesondere ab dem zweiten Halbjahr mit Wachstumsimpulsen. Das Digitalsegment solle von der Neueinführung eigener Produkte profitieren. Hinzu komme ab 2026 der Effekt aus einem Kosteneinsparprogramm, der sich dann jährlich mit 1,5 Mio. Euro positiv auswirken dürfe. Nach Unternehmensangaben werde das EBITDA voraussichtlich bereits im Geschäftsjahr 2025 wieder positiv ausfallen. Darauf aufbauend erwarte das Analystenteam für 2025 einen Umsatzanstieg von 4,1 Prozent auf 91,50 Mio. Euro. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein Kursziel von 15,00 Euro (zuvor: 23,00 Euro), vergeben aber unverändert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.07.2025, 12:00 Uhr)



