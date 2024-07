Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Niklas Ripplinger von GBC hat die Avemio AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) einen spürbaren Umsatzrückgang und ein deutlich geringeres EBITDA als im Vorjahr (auf Basis von Pro-Forma-Zahlen) verbucht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten weise das Unternehmen einen Umsatz von 99,15 Mio. Euro im Jahr 2023 aus. Zwar liege kein Vergleichswert für das Geschäftsjahr 2022 vor, auf Basis der von GBC ermittelten Pro-Forma-Werte (GJ 2022 nach GBC-Berechnung: 108,70 Mio. Euro) sei jedoch eine rückläufige Geschäftsentwicklung erkennbar. Die Gesellschaft selbst habe für das abgelaufene Geschäftsjahr wiederum mit Umsätzen von 120 Mio. Euro gerechnet. Das EBITDA sei mit -0,05 Mio. Euro (GJ 2022 nach GBC-Berechnung: 4,44 Mio. Euro) erwartungsgemäß unter den Erwartungen ausgefallen. Für das Geschäftsjahr 2024 werde wieder mit einem Umsatzwachstum zwischen 1 und 4 Prozent gerechnet. Das EBIT solle dabei überproportional auf Break-Even-Niveau steigen. Für 2024 erwarte das Analystenteam einen Umsatz von 101,14 Mio. Euro (Umsatzwachstum: 2,0 Prozent) und unterstelle zudem für die kommenden Geschäftsjahre (2025 und 2026) ein konstantes Umsatzwachstum von 7,0 Prozent jährlich In der Folge ermitteln die Analysten aufgrund der angepassten Prognosen ein neues Kursziel von 23,00 Euro (zuvor: 32,00 Euro) und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.07.2024, 11:15 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 15.07.2024 um 08:39 Uhr fertiggestellt und 15.07.2024 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/30215.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.