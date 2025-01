The following instruments on XETRA do have their first trading 30.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.01.2025Aktien1 CA75103L1013 Rakovina Therapeutics Inc.2 SE0022760229 GIG Software PLC3 US8322482071 Smithfield Foods Inc.4 GB00BYWLRL80 Neo Energy Metals Ltd.5 DE000A40KY59 Avemio AG6 US09071M3043 BioLineRx Ltd. ADR7 GB00BQD3MB22 Eight Capital Partners PLC8 US29082P2039 Embracer Group AB ADR9 NO0013470534 Huddly ASAnleihen/ETF1 USN08063AB02 Bacardi-Martini B.V.2 ES0213679OS7 Bankinter S.A.3 FR001400X2F1 Ile-de-France Mobilités4 XS2942483319 Toyota Motor Credit Corp.5 US025816DZ98 American Express Co.6 USP13435AG03 Banco Internacional del Peru (Interbank) S.A.A.7 DE000BHY4US2 Berlin Hyp AG8 DE000BHY3ND1 Berlin Hyp AG9 US219350AR68 Corning Inc.10 USU24463AA68 Karoon USA Finance Inc.11 NO0013467258 Moreld AS12 US68666UAA34 Orlen S.A.13 XS2991273462 Severn Trent Utilities Finance PLC14 AT0000A3HU25 Österreich, Republik15 CA135087S703 Canada, Government of...16 DE000DW6AGN5 DZ BANK AG17 DE000DW6AGM7 DZ BANK AG18 IT0005633794 Italien, Republik19 US91282CMK44 United States of America20 US91282CMG32 United States of America21 USU0379QAR30 APA Corp.22 USG17736AA05 California Buyer Ltd.23 PTNOBOOM0008 Novo Banco S.A.24 XS2991296752 Tyco Electronics Group S.A.25 DE000BYL0BH7 Bayerische Landesbank26 XS2992401930 Royal Bank of Canada27 US025816DY24 American Express Co.28 DE000HEL0D88 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 DE000HEL0CW2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 DE000A4DE9D7 Niedersachsen, Land31 US91282CMH15 United States of America32 US91282CML27 United States of America33 IE0009WMIIC0 HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF34 IE000N1ZEIG9 Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF35 IE000R4ZNTN3 iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF