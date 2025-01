The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.01.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2025ISIN NameGB00BF5G6K95 RENEURON GRP PLC LS-,01GB00BYT56612 EIGHT CAP PARTNE.LS-,0001DE000A2LQ1P6 AVEMIO AG INH O.N.FI4000456132 CAPMAN 20/25NO0010776990 HUDDLY AS -,000625US09071M2052 BIOLIN.RX S.ADR 15 IL-,01US2107512020 CONTAINER STORE GR. NEWUS29082P1049 EMBRACER GROUP UNSP.ADR/4US48128BAG68 JPMORG.CHASE 20/UND. FLRUS78486QAL59 SVB FINL GRP 21/26US9138371003 UNIV. STAINLESS+AL.DL-,01