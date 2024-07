EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Avemio AG: Erwerb von 80 % der Geschäftsanteile der L.E.A Investment GmbH sowie deren Tochtergesellschaft Infinment GmbH



26.07.2024

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Avemio AG: Erwerb von 80 % der Geschäftsanteile der L.E.A Investment GmbH sowie deren Tochtergesellschaft Infinment GmbH Frankfurt/Main, 26. Juli 2024 - Die Avemio AG hat am 26. Juli 2024 über ihre Tochtergesellschaft, Teltec AG, Mainz-Kastel, Geschäftsanteile mit einem Anteil von 80 % am Stammkapital der L.E.A. Investment GmbH, Lahr von der Orbiton Holding GmbH, Lahr, erworben. Mit dieser Transaktion hat die Teltec AG auch sämtliche Geschäftsanteile der Tochtergesellschaft der L.E.A. Investment GmbH, der Infinment GmbH, Lahr erworben. Der Vollzug der Anteilsübertragung ist bis zum 31. August 2024 vorgesehen. Der Kaufpreis in mittlerer einstelliger Millionen-Euro-Höhe wird zum überwiegenden Teil nicht in bar, sondern durch Übernahme von Verpflichtungen geleistet sowie im Übrigen durch ein Vendor-Darlehen finanziert. Die L.E.A. Investment GmbH ist ein auf Corporate Finance spezialisiertes Beratungshaus mit dem Schwerpunkt auf umsetzungsorientierte Akquisitions- und Wachstumsfinanzierung (sowohl debt- als auch equity-basiert). Geschäftsführer bleibt Andreas Fischer, der einen neuen Geschäftsführeranstellungsvertrag bis zum 30. Juni 2029 erhält. Die Orbiton Holding GmbH hat das Recht die weiteren 20 % der Geschäftsanteile an der L.E.A. Investment GmbH bis zum 31. Juli 2029 an die Teltec AG zu veräußern.



