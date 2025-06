EQS-News: Avemio AG / Schlagwort(e): Kooperation

Mainz-Kastel, 5. Juni 2025 - Die Avemio AG (ISIN DE000A40KY59 , Ticker AV2 ), ein europaweit führender Systemlieferant von Hard- und Software für die professionelle Film-, Broadcast-, Audio- und Videobranche, hat eine strategische Partnerschaft mit Host Broadcast Services (HBS), vereinbart - einem international führenden Anbieter fernsehtechnischer Infrastruktur bei Sportgroßveranstaltungen. Die Allianz markiert einen weiteren Meilenstein in der Wachstumsstrategie der Avemio Group und stärkt deren Position als Innovationsführer im Bereich cloudbasierter Medientechnologien. Im Rahmen der Allianz wird eine seit mehr als zehn Jahren bestehende Zusammenarbeit zwischen der Avemio-Tochtergesellschaft MoovIT GmbH ("MoovIT") und HBS auf eine exklusive, technologiegetriebene Partnerschaft im Bereich internationaler Sportproduktionen ausgeweitet. HBS wird künftig die von MoovIT entwickelte Plattform helmut.cloud als zentralen Bestandteil ihrer technischen Infrastruktur einsetzen. Die auf Broadcast-Anforderungen spezialisierte Cloudlösung wurde 2024 auf der NAB Show in Las Vegas vorgestellt und ist derzeit die einzige voll einsatzfähige Lösung am Markt, die eine nahtlose Orchestrierung von Cloud- und On-Prem-Technologien in einem hybrid skalierbaren Produktionsumfeld ermöglicht. Durch den Einsatz bei HBS wird die gesamte TV-Infrastruktur für Sportgroßveranstaltungen virtualisiert und die Produktionsumgebung signifikant flexibilisiert.



Ralf P. Pfeffer, CEO der Avemio AG: "Die Allianz mit HBS ist ein strategischer Schritt, um die internationale Skalierung unserer Softwarelösungen voranzutreiben und unsere Positionierung als Technologietreiber im Bereich virtualisierter Medienproduktion zu festigen. Ein klares Zeichen, dass unsere Buy-and-Build-Strategie - mit Fokus auf innovative, margenstarke Geschäftsmodelle - messbare Erfolge erzielt. Mit helmut.cloud bieten wir eine zukunftsweisende Lösung, die sich nun auch im globalen Sports-Broadcasting durchsetzt. Die Partnerschaft unterstreicht unser Ziel, die Avemio Group als führenden europäischen Anbieter mit internationaler Strahlkraft zu etablieren."



Host Broadcast Services (HBS) ist seit Jahrzehnten einer der global führenden Anbieter technischer Dienstleistungen für Live-Sportübertragungen. Als Host Broadcaster für Großereignisse wie die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft und die UEFA Europameisterschaft verantwortet HBS weltweit beachtete Produktionen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen seine Systeme bei der französischen Ligue 1, der Rugby-Weltmeisterschaft sowie zahlreichen weiteren Top-Events ein.



Über Avemio AG Die Avemio Aktiengesellschaft ist ein Medientechnologiekonzern mit einer Fokussierung auf professionelle Film- und Fernsehtechnik. Die seit vielen Jahren stark wachsende und mit rund 100 Mio. Euro mit Abstand umsatzstärkste Handelsgruppe im deutschsprachigen B2B-Markt und größter Fachhändler in der Europäischen Union beliefert Content-Produzenten als herstellerunabhängiger Anbieter mit Produkten aller maßgeblichen Hersteller. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen sowie die Planung, Erstellung und Systemintegration medientechnischer Workflows mit eigenen Softwareprodukten und Cloudangeboten. Der Börsengang erfolgte 2023 im Rahmen eines Reverse-IPO. Es folgte der Aufstieg in den Primärmarkt sowie die Zulassung zum Handelsplatz Xetra. Die Avemio Group verfolgt eine internationale Buy-and-Build-Strategie sowie den Ausbau des margenstarken eigenen Softwareangebotes.



