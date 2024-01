Seit vielen Jahren wird darüber spekuliert, dass Apple autonome Elektroautos auf den Markt bringen will. Bloomberg will nun erfahren haben, dass Apple das Projekt ein weiteres Mal verschiebt - von 2026 auf frühestens 2028. Und auch autonomes Fahren nach Level 4 soll nicht an Bord sein, sondern Lenkrad und Pedale. Das von Apple entwickelte E-Autos soll laut Bloomberg entgegen statt dem Autonomie-Level 4 nur das Level 2+ schaffen. Und das ist der Stand ...

