Basel - Die Swiss Rockets AG, Inkubator und Accelerator für Biotech-Startups in der Schweiz, hat Daniel Gutenberg zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt. Mit einer illustren Karriere, die durch Investitionen in 12 Einhörner gekennzeichnet ist, bringe Daniel Gutenberg einen reichen Erfahrungsschatz und einen visionären Ansatz in das Unternehmen ein, heisst es in einer Mitteilung. Darüber hinaus habe er auch strategische Investitionen in mehrere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...