Die auf N-Typ-Solarzellen basierenden Photovoltaik-Module der G12R-Serie von Tongwei sind jetzt auch in Europa zu haben. Der chinesische Photovoltaikhersteller Tongwei Solar hat sein neues Photovoltaik-Modul G12R in Frankfurt am Main erstmalig in Europa vorgestellt. Das Solarmodul enthält N-Typ-Solarzellen, die man innerhalb des Tongwei Konzerns herstellt.Die neue Photovoltaik-Modulserie G12R-Serie basiert auf Siliziumwafern der Größe 2382 x 1134 mm. Laut Hersteller soll die G12R-Serie die Vorteile ...

