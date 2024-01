Winterthur - Der Spinnereimaschinenhersteller Rieter steckt noch immer in der Krise. Im Schlussquartal konnten nur sehr wenige Bestellungen an Land gezogen werden. Doch laut dem Firmenchef ist das Schlimmste jetzt vorüber. Im Gesamtjahr 2023 verbuchte Rieter lediglich Bestellungen im Wert von 541,8 Millionen Franken, wie das Winterthurer Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Auftragseingang hat sich somit gegenüber dem Vorjahr (1,16 Mrd) mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...