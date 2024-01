Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5257/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In der Folge #573 geht es um - ein schönes Tagesplus am Vormittag- Gewinner und Verlierer- AT&S eröffnet in Malaysia- 9000 Tage Börse-Palfinger mit starken Facts- Auszeichnungen für die DenizBank- Verbund und Wienerberger treten Energy-Sharing-Plattform bei- Research von der Baader Bank bzw Buys für AT&S, Bawag, FACC- heute 1. Tag des Live-Blicks von CD im deutschen Börsenradio, ab sofort intraday mit Kurslisten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...