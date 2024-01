Netflix kann dank Nutzerwachstum mit hohem Umsatz punkten

Werbung







Am Dienstagabend gab Netflix die Ergebnisse für das letzte Quartal 2023 bekannt. 2023 konnte der Streaminganbieter einen Rekordzuwachs an Kunden verzeichnen.



Die Kundschaft des Streaminggiganten wuchs 2023 um 13,1 Millionen auf 260 Millionen Nutzer. Dies liegt deutlich über den Erwartungen von einem Zuwachs von 7,7 Millionen Nutzern. Durch die vergrößerte Kundenbasis konnte auch der Umsatz auf 8,8 Milliarden US Dollar wachsen. Der Gewinn je Aktie lag mit 2,11 USD jedoch hinter den Erwartungen. Laut Netflix sei dies insbesondere auf negative Wechselkursentwicklungen zurückzuführen. Ein Grund für den starken Kundenzuwachs sei das Vorgehen gegen sogenanntes "Account Sharing", wo mehrere Kunden, die nicht aus einem Haushalt stammen, auf den gleichen Account zugreifen. Für 2024 gab Netflix bekannt, dass vermehrt in Live-Inhalte investiert werden soll.



Die Ergebnisse wurden von den Aktionären positiv aufgefasst und die Aktie stieg vorbörslich um über 9 Prozent.









Börsenpsychologie in der Praxis - Live Webinar



Vielleicht haben Sie es selbst schon einmal erlebt oder davon gehört. Entscheidungen bei der Anlage sollten wohl überlegt und nicht aus dem Bauch heraus getroffen werden. Doch das ist leichter gesagt als getan. Darum widmen wir uns im kommenden Webinar den börsenpsychologischen Stolpersteinen, welche in der Börsenwelt auftreten könnten. Die Themen in Überblick:



- Was versteht man unter behavioral finance?



- Was beschreibt den homo oeconomicus?



- Welche Wahrnehmungsanomalien können im Börsenalltag auftreten?



Diese und weitere Themen behandelt unser Produktexperte Julius Weiß gemeinsam mit Ihnen im kommenden Webinar. Hierzu haben wir mehrere Beispiele vorbereitet, um verschiedene Situationen aufzuzeigen, in welchen Anlegerinnen und Anleger dazu neigen, emotional statt rational zu agieren. Wie würden Sie in diesen Situationen entscheiden? Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 24.01.2024 um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC