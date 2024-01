FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien aus dem europäischen Immobiliensektor waren am Mittwoch in einem positiven Marktumfeld relativ stark gefragt. LEG profitierten im MDax mit plus vier Prozent von einer Hochstufung auf "Outperform" durch die französische Investmentbank Exane BNP Paribas. Aber auch andere Aktien wie Vonovia, Grand City Properties, TAG Immobilien oder Deutsche Wohnen gewannen zwischen 1,5 und 4,2 Prozent.

Der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Real Estate zog am Mittwoch um 1,7 Prozent an. Er zeigte sich damit erholt von einer zuletzt schwächeren Phase. Seit dem Hoch im Dezember, das kurz vor dem Jahreswechsel mit 135,32 Punkten erreicht worden war, war der Branchenindex vor einer Woche im Tief um fast neun Prozent zurückgefallen. Seither konnte er sich zwar stabilisieren, aber noch nicht richtig erholen. Er schaffte es nun knapp über die 50-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den mittelfristigen Trend ist.

Immobilienwerte reagieren seit Monaten stark auf die Zinserwartungen, die mutmaßlich ihr Hoch erreicht haben. Zuletzt waren die Bedenken größer geworden, dass erhoffte Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank wegen des nach wie vor spürbaren Inflationsdrucks und relativ robuster Wirtschaftsbedingungen vielleicht doch länger dauern könnten als im Dezember noch eingepreist. Für Immobilienwerte sind niedrigere Zinsen vorteilhaft. Sie machen die Refinanzierung günstiger, um Projekte stemmen zu können.

Für LEG hob Exane-BNP-Analyst Rob Jones das Kursziel von 70 auf 90 Euro an, was auf dem aktuellen Niveau mehr als ein Fünftel Kurspotenzial verspricht. Wie andere Experten auch setzt er darauf, dass die Leitzinsen der großen Notenbanken ihre Hochs erreicht haben und nun fallen werden. Das sorge für niedrigere Kapitalkosten bei Immobilienunternehmen. Dabei zieht Jones Aktien von Unternehmen vor, die strukturelles Gewinnwachstum erzielen, nicht zu hoch verschuldet sind und Mietwachstum über der Inflation vorweisen.

Neben LEG stufte der Experte auch die Aktien von Unibail-Rodamco-Westfield auf "Outperform" hoch. Mit Land Securities und Gecina gab es in seiner Branchenstudie aber auch Abstufungen./tih/mis

