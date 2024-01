FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Netflix nach Zahlen zum vierten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 495 auf 600 US-Dollar erhöht. Analyst Markus Leistner wertete die Zahlen des Streaming-Anbieters als hervorragend. Das Unternehmen habe einen starken Zuwachs von mehr als 13 Millionen Abonnenten verzeichnet, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 13:23 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2024 / 13:34 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US64110L1061

