Dieses Jahr zeichnet IEA SHC vorbildliche Projekte zur solaren Wärme- oder Kältebereitstellung in industriellen Prozessen aus. Nominierungen sind online möglich. Alle zwei Jahre vergibt das Solar Heating an Cooling Programm der Internationalen Energieagentur (IEA SHC) ihren Solar Award. Bis zum 15. April nimmt die Jury nun auf einem Online-Formular Vorschläge entgegen. Chancen auf den Preis haben Einzelpersonen oder Institutionen, die mit ihrem Solarthermie-Projekt oder -Programm in den Jahren 2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...