Teilen: Eine Wirtschaftskrise in China würde das Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Jahr um 0,7% und im zweiten Jahr um fast 1% verringern, so die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht am Mittwoch, wie Reuters berichtet. Die Bundesbank stellte fest, dass eine abrupte Abkopplung von China weder realistisch noch wünschenswert ...

