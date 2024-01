Bern - Sonderkonto für Ukraine-Geflüchtete, weniger Ausgaben fürs Asylwesen und für die ETH, zudem eine höhere Tabaksteuer: So will der Bundesrat den angeschlagenen Bundeshaushalt entlasten. Ansonsten droht im kommenden Jahr ein Defizit von 2,5 Milliarden Franken. Die Bundesfinanzen befinden sich seit längerem in Schieflage. In den kommenden Jahren wird sich die Lage laut dem Bundesrat noch verschärfen. Grund dafür sind unter anderem steigende Ausgaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...