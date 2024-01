Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nel Asa hat am Mittwoch einen Aufschwung um gut 1 % hingelegt - jedenfalls in den ersten Stunden. Die Notierungen sind damit nahe an die Grenze von 0,50 Euro herangerückt. Sie sind Teil des Aufschwungs der Wasserstoff-Aktien, nachdem es Plug Power aus den USA mittlerweile wieder gelang, bessere Stimmung zu erzeugen. Die US-Regierung gewährt Plug Power ein Darlehen über 1,6 Mrd. Dollar. Das ist ein Fortschritt. Nel Asa: Der Trend bleibt aber! Achtung, wenden Beobachter ein. Der Trend bleibt aktuell noch recht schwach. Denn Nel Asa aus Norwegen wird sich in der EU nicht so wie Plug Power über Subventionen oder Kredite finanzieren können. Das ist der Unterschied, weshalb die Aktie derzeit auch keine großen Hoffnungen vermittelt, dass es ähnlich wie bei Plug Power schlagartig aufwärts gehen kann. Der Titel ist schon jetzt ersichtlich noch im Abwärtstrend. Nur: Analysten sind extrem zuversichtlich! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 24.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

