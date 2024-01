Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - BioNTech hat sich auch am Mittwoch tapfer über der Marke von 90 Euro gehalten. Die Aktie konnte bei einem Minus von -0,3 % sogar die Marke von 92 Euro als Untergrenze verteidigen. Es fehlen derzeit weniger las 10 %, um die runden 100 Euro zu erobern. Die Notierungen leben derzeit von der Phantasie, das Unternehmen könnte noch einmal in der Krebs-Therapie mit der mRNA-Technologie angreifen. Aber: Es gibt Bedenken. BioNTech: Das ist der Preis Dabei geht es vor allem um den Preis des Unternehmens an den Börsen. Das KGV beläuft sich derzeit auf 122 für das laufende Jahr. 122 sind eine Schätzung, die dann zuträfe, wenn der Nettogewinn wie geschätzt auf nur noch 228 Millionen Euro sinkt. Das ist viel zu wenig, so allerdings meinen Beobachter, die aktuell von ca. 490 Millionen Euro Gewinn ausgehen. Selbst dann aber wäre das KGV mit ca. 60 noch hoch. Daher: 100 Euro sind weit entfernt. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BioNTech-Analyse von 24.01. liefert die Antwort: Wie wird sich BioNTech jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BioNTech Aktie BioNTech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...