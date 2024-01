Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem bewegten Verlauf fester geschlossen. Das Geschäft verlief laut Händlern aber in eher ruhigen Bahnen. Zwar hätten gut aufgenommene Ergebnisse von ausländischen Technologieunternehmen die Anleger zuversichtlich gestimmt, aber vor der am Donnerstag anstehenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) hätten sie sich doch zurückgehalten, hiess es weiter. Dies zeigte sich auch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...