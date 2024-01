Mit Blick auf die in der kommenden Woche anstehenden Entscheidungen zum Agrardiesel in Bundestag und Bundesrat macht der Präsident des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes, Bernhard Conzen, deutlich: Der Protest muss weitergehen! Zwar habe es in den letzten Wochen mit der Rücknahme der Streichung der Kfz-Steuerbefreiung eine erste Bewegung gegeben, so der Verbandspräsident, doch...

Den vollständigen Artikel lesen ...