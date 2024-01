The following instruments on XETRA do have their first trading 25.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.01.2024Aktien1 US45773H4092 Inovio Pharmaceuticals Inc.2 CA65558V1004 Nord Precious Metals Mining Inc.3 CA72583H1064 Pivotree Inc.4 US76135L5075 Revelation Biosciences Inc.Anleihen/ETF1 XS2755487076 Deutsche Bahn Finance GmbH2 XS2756387499 American Honda Finance Corp.3 US06738ECL74 Barclays PLC4 USP3143NBT02 Corporación Nacional del Cobre de Chile5 US24703TAE64 Dell International LLC/EMC Corp.6 US24703TAG13 Dell International LLC/EMC Corp.7 US25160PAJ66 Deutsche Bank AG8 DE000DW6AAY5 DZ BANK AG9 DE000DW6AAZ2 DZ BANK AG10 DE000DW6AAX7 DZ BANK AG11 US73730EAG89 POSCO12 US105756CH10 Brasilien, Föderative Republik13 US105756CJ75 Brasilien, Föderative Republik14 XS2756520248 Coöperatieve Rabobank U.A.15 XS2752065479 Côte d'Ivoire, Republik16 XS2752065040 Côte d'Ivoire, Republik17 XS2755904872 GACI First Investment Co.18 XS2755904799 GACI First Investment Co.19 XS2755904526 GACI First Investment Co.20 XS2754488851 Jyske Bank A/S21 XS2742534287 New York Life Global Funding22 XS2740452649 Shinhan Bank Co. Ltd.23 CH1306117156 Zürich, Stadt24 ES0344251022 Ibercaja Banco S.A.U.25 DE000A11QJS1 Oldenburgische Landesbank AG26 FR001400NJ99 Société Générale SFH S.A.27 FR001400NJB1 Société Générale SFH S.A.28 DE000HCB0B28 Hamburg Commercial Bank AG29 XS2756954835 Kreditanstalt für Wiederaufbau30 DE000HLB54A2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HLB5394 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 US91282CJY84 United States of America33 IE000BZFW5H7 JPM Active US Equity UCITS ETF - EUR Hedged (acc)34 IE000RSCXLM4 JPM Active US Equity UCITS ETF - USD (dist)35 IE0007ILCZU4 JPM Active US Equity UCITS ETF - USD (dist)36 IE000UZZ5SU2 JPM Active US Growth UCITS ETF - EUR Hedged (acc)37 IE0005CH3U28 JPM Active US Growth UCITS ETF - USD (acc)38 IE0003KQ8JX1 JPM Active US Growth UCITS ETF - USD (dist)39 IE000CQQ22C8 JPM Active US Value UCITS ETF - EUR Hedged (acc)40 IE000TD3TI26 JPM Active US Value UCITS ETF - USD (acc)41 IE000DTA2ZH9 JPM Active US Value UCITS ETF - USD (dist)