Auf die guten Zahlen am Dienstag folgte am Mittwoch direkt ein neues Allzeithoch. Nun wird zusätzlich die größte Bank der größten Volkswirtschaft der Welt optimistischer - bei SAP läuft es rund. So hat JPMorgan das Kursziel für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal von 160 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Experte sieht somit noch gut 13 Prozent Luft nach oben. ...

