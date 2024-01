Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der The Grounds Real Estate Development AG (ISIN DE000A2GSVV5/ WKN A2GSVV) (The Grounds) vom 24. Januar 2024:Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds) hat am 24. Januar 2024, wie bereits in den Ad-hoc-Mitteilungen vom 27. und 28. Dezember angekündigt, ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst und rechnet nunmehr mit einem Jahresumsatz von rund 22 bis 23 Mio. EUR (bisher: zwischen 40 und 45 Mio. EUR) sowie einem EBIT von -5,0 bis -5,5 Mio. EUR (bisher: 4 bis 5 Mio. EUR). Die Hauptursachen für die Änderung der Prognose sind: ...

