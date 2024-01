Der Strom soll 15 Jahre lang aus einem 55-Megawatt-Solarpark in Thüringen geliefert werden, der 2025 ans Netz gehen soll. Lhyfe will so die Versorgung seiner zukünftigen Wasserstoff-Produktionsstätten in Deutschland mit erneuerbarem Strom sichern.EDP Renewables hat seinen ersten PPA in Deutschland vereinbart. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, wurde der Stromabnahmevertrag mit Lhyfe über Kronos Solar EDPR abgeschlossen. Lhyfe ist ein französisches Unternehmen für die Produktion von grünem Wasserstoff. Kronos Solar EDPR wird Lhyfe demnach 15 Jahre lang mit Strom aus einem 55-Megawatt-Solarprojekt ...

