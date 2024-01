Am 8. Februar gibt es von KWS Saat Zahlen zum zweiten Quartal. In Brasilien wurde zuletzt weniger Mais angebaut. Die Nachfrage nach Saatgut geht dort demnach zurück. Das könnte Auswirkungen auf den Mais-Preis haben und letztlich Landwirte in Europa und Nordamerika dazu bringen, verstärkt Mais anzubauen. In China ist KWS aus dem Mais-Markt ausgestiegen, ...

