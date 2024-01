Die Entstehung des KMU-Anleihemarktes reicht zurück in die Zeiten der Finanzkrise 2008/2009. Damals sah sich der kreditfinanzierte Mittelstand in Deutschland plötzlich einer nie gekannten, extrem restriktiven Fremdkapitalvergabe der Banken ausgesetzt. Gleichzeitig führten gesunkene Leitzinsen auf Seiten von institutionellen wie auch privaten Investoren zu einem großen Anlagebedarf. So entstand ein neuer Markt für börsengehandelte Unternehmensanleihen - ein Markt, der zuvor allein Staaten, Versicherungen, Banken und ausgewählten Großkonzernen vorbehalten gewesen war. Ein Gastbeitrag von Frederic HilkeIn diesem vorteilhaften Umfeld bewegten sich mittelständische Anleiheemittenten mehr als ein Jahrzehnt. Doch mit der harten Zinswende herrschen nun bisher unbekannte Rahmenbedingungen, die nicht ohne Folgen blieben. So verzeichnete der Markt für KMU-Anleihen im Jahr 2022 das niedrigste Emissionsvolumen seit 2012. Auch beim Blick auf den US-Markt zeigte sich eine im Zuge der neuen Geldpolitik stark verringerte Emissionsaktivität bei Hochzinsanleihen.Die neuste Edition einer von uns jährlich durchgeführten Studie gibt nun Überblick darüber, wie sich der deutsche Markt im Jahr 2023 entwickelt hat und welche Aussichten für 2024 bestehen.Platzierungsvolumen und durchschnittlicher Kupon steigen deutlichDer deutsche Markt für KMU-Anleihen hat sich im Jahr 2023 trotz deutlich gestiegener Kupons leicht erholt. Die Zahl der Emissionen bewegte sich auf dem Niveau des Vorjahres, während das bei Investoren platzierte Volumen um gut ein Drittel zulegen konnte. Der durchschnittliche jährliche Kupon erhöhte sich erwartungsgemäß im Zuge des gestiegenen Zinsniveaus um knapp 190 Basispunkte auf 8,64 % (2022: 6,77 %).Insgesamt wurden 24 KMU-Anleihen (2022: 23 Anleihen) von 23 Unternehmen mit einem Zielvolumen ...

