Mit den überraschend guten Quartalszahlen hat Siemens Energy diese Woche neue Käufer angelockt. Nach dem deutlichen Kurssprung um neun Prozent hat sich das Chartbild aufgehellt. Allerdings gibt es auch Zweifel an der Nachhaltigkeit der starken Entwicklung. Am Donnerstag notiert die Aktie im Minus, dabei hat die Deutsche Bank das Ziel angehoben.Das Zahlenwerk von Siemens Energy sei stark ausgefallen, so Analyst Gael de-Bray. Er sieht dies als Zeichen, dass die Probleme im Windenergiebereich bei der ...

