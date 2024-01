Der französische Energiekonzern hat mit den Kyon-Gründern eine Vereinbarung zum Erwerb des gesamten Aktienkapitals des Unternehmens unterzeichnet. Die Transaktion besteht aus einer Vorabzahlung von 90 Millionen Euro, hinzu kommen weitere an Ziele gebundene Zahlungen.Total Energies will zu einem integrierten Energieversorger in Deutschland werden. Als Teil dieser Strategie übernimmt der französische Konzern jetzt das 2021 in München gegründete Speicherunternehmen Kyon Energy. Wie beide Unternehmen in gleichlautenden Erklärungen mitteilten, wurde eine Vereinbarung zum Erwerb des gesamten Aktienkapitals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...