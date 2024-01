Tesla Aktie fällt deutlich nach Quartalsergebnissen

Werbung







Tesla lag im letzten Quartal 2023 deutlich hinter den Erwartungen und kündigt für 2023 ein deutlich verlangsamtes Wachstum an.



Der Umsatz im vierten Quartal 2023 konnte zwar auf 25,1 Milliarden USD gesteigert werden, blieb aber hinter den Erwartungen von 25,9 Milliarden USD. Stark geschrumpft im Vergleich zum Vorjahresquartal ist die operative Marge des US-Amerikanischen Automobilkonzerns. Diese fiel von 16 Prozent auf 8,2 Prozent, damit ist Tesla nun nicht mehr weit von den traditionellen Autoherstellern entfernt. Die Gewinne pro Aktie verdoppelten sich zwar, zurückzuführen sei das allerdings auf eine einmalige Steuergutschrift. Einen Lichtblick gibt es dennoch: Tesla verkündete, dass ihr "Model Y" 2023 das meistverkaufte Auto der Welt war. Das ist das erste Mal, dass diesen Titel ein Elektrofahrzeug trägt. Die Tesla Aktie verlor vorbörslich knapp 7 Prozent.









Börsenpsychologie in der Praxis - Webinar Aufzeichnung



Am 24. Januar 2024 hielt Julius Weiss das Live Webinar "Vernunft statt Gier und Angst: Teil 1 -Börsenpsychologie in der Praxis". Dort ging er auf börsenpsychologische Phänomene und Stolpersteine ein und beantwortete er folgende Fragen:



Was versteht man unter behavioral finance?



Was beschreibt den homo oeconomicus?



Welche Wahrnehmungsanomalien können im Börsenalltag auftreten?





Sollten sie das Webinar verpasst haben können Sie es sich die Aufzeichnung unter folgendem Link ansehen:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC