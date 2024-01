Von 2025 an will SMA Magnetics auf rund 10.000 Quadratmetern elektromagnetische Komponenten wie Drosseln und Transformatoren für Photovoltaik- und Speicherlösungen produzieren. SMA Magnetics wächst weiter. Vier Jahre nach Ausbau und Umzug in den modernen "Airport Logistic Park Krakow" nahe dem Flughafen Krakau, erfolgte jetzt die Grundsteinlegung für eine zweite Produktionshalle der polnischen Tochterfirma der SMA Solar Technology AG. Von 2025 an will das Unternehmen auf rund 10.000 Quadratmetern ...

