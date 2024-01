© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jean-Philippe Ksiazek



Der Apple- und Tesla-Zulieferer STMicro hat mit seinen Zahlen die Erwartungen am Markt enttäuscht und die Halbleiter-Branche mit nach unten gezogen. Die Hintergründe.Der europäische Chiphersteller STMicroelectronics hat am Donnerstag einen Umsatzrückgang von mehr als 15 Prozent für das erste Quartal prognostiziert und liegt damit deutlich unter den Markterwartungen. Das sorgte in der gesamten Branche für trübe Stimmung und zog Unternehmen wie die deutsche Infineon mit nach unten. Vor allem eine schwächere Nachfrage aus der Automobilindustrie und ein weiterer Rückgang der Aufträge aus dem Industriesektor sei für die schwachen Zahlen verantwortlich, teilte STMicro mit. Das Unternehmen, zu …