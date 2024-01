Die Adidas-Aktie hat im Handelsverlauf am Donnerstag von der Verlust in die Gewinnzone gedreht. Während das Papier zur Mittagszeit um rund vier Prozent zulegt und an der DAX-Spitze thront, braut sich am Horizont jedoch schon der nächste "Shitstorm" zusammen. Die Spur führt zu australischen Kängurus, denen die Herzogenauracher angeblich ans Leder wollen.Adidas hat auf Kritik von Tierschutzorganisationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...