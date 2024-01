Montréal, 24. Januar 2024 - Osisko Gold Royalties Ltd ("Osisko" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd) (OR: TSX & NYSE) freut sich, die Ernennung von David Smith in sein Board of Directors bekannt zu geben.

Zuletzt war Herr Smith seit 2012 Executive Vice-President, Finance und Chief Financial Officer von Agnico Eagle Mines Limited ("Agnico Eagle") und trat im Mai 2023 in den Ruhestand. Er begann seine Tätigkeit bei Agnico Eagle im Jahr 2005, als er das Investor-Relations-Programm des Unternehmens formalisierte. Vor 2005 war Smith als Bergbauanalyst tätig und hatte außerdem eine Reihe von Positionen im Bereich Bergbauingenieurwesen in Kanada und im Ausland inne. Er ist Chartered Director und derzeit Vorsitzender des Board of Directors von Canada Nickel Company. Außerdem war er früher ein Direktor von Three Valley Copper und eCobalt Solutions. Er besitzt einen B.Sc. (Queen's University) und einen M.Sc. in Bergbauingenieurwesen (University of Arizona).

Norman MacDonald, Vorsitzender des Board of Directors von Osisko, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass David dem Board of Directors von Osisko beitritt. Seine umfangreichen Erfahrungen auf Unternehmensebene sowie seine fundierten Kenntnisse des Bergbaugeschäfts sowohl in Kanada als auch weltweit machen ihn zu einem idealen Mitglied in unserem Board of Directors. Davids finanzieller, technischer und betrieblicher Scharfsinn wird eine starke Ergänzung für unser Board darstellen. Seine Leidenschaft und sein Engagement werden zweifellos sowohl das Managementteam von Osisko als auch die anderen Direktoren inspirieren."

Über Osisko Gold Royalties Ltd.

Osisko Gold Royalties Ltd ist ein mittleres Edelmetall-Royalty-Unternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 180 Royalties, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 5%igen Net Smelter Return Royalty auf die Mine Canadian Malartic, eine der größten Goldminen Kanadas, getragen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:

Grant Moenting

Vice President, Capital Markets

Tel.: (514) 940-0670 x116

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@osiskogr.com

Heather Taylor

Vice President, Sustainability and Communications

Tel.: (514) 940-0670 x105

E-Mail: htaylor@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73374Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73374&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68827L1013Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.