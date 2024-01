Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy hat am Donnerstag einen Abschlag um -1,4 % hinnehmen müssen. Das sollte kein Drama sein. Die Aktie hat ca. 13,37 Euro erreicht. Wer den Kurs über einen längeren Zeitraum verfolgt, weiß: Die Aktie notierte bis dato deutlich niedriger. Der Titel hat erst am Mittwoch einen Aufschlag von über 9,2 % geschafft. Auch am Dienstag war es bereits um über 3,7 % aufwärts [...]

