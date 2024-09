Nach der Zinssenkung in den USA hat sich der DAX auf Rekordfahrt begeben. Am Donnerstag markierte er bei knapp 19.045 Zählern ein neues Allzeithoch. Am Ende ging er mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 19.002,38 Zählern aus dem Handel. Zum Wochenschluss dürfte er jedoch wieder ein paar Punkte abgeben müssen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,4 Prozent tiefer auf 18.935 Zähler.Für Bewegung könnte heute der große Verfall, auch Hexensabatt genannt, an den Terminbörsen sorgen. ...

