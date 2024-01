Insgesamt verzeichnet die Thüringer Landesenergieagentur mehr als 21.700 im Jahr 2023 neu in Betrieb gegangene Solaranlagen. Damit verfügt der Freistaat nun über 2419 Megawatt Photovoltaik-Leistung.Schon Anfang 2023 hatte die Thüringer Landesenergieagentur mit weiterhin hohen Photovoltaik-Zubauzahlen insbesondere bei Dach- und Balkonanlagen gerechnet. Den tatsächlich erfolgten Zubau bezeichnete die Thega nun als "beispiellos": 21.762 Photovoltaik-Anlagen sind demnach 2023 in Thüringen in Betrieb gegangen, was die Gesamtzahl der Anlagen auf 68.908 erhöht. Die installierte Leistung ist um 263 Megawatt ...

