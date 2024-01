Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag gegenüber dem Dollar leicht zugelegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0894 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend (1,0884). Auch gegenüber dem Franken ist der Euro minimal stärker geworden und hat sich von der Marke von 94 Rappen nach oben entfernt. Aktuell kostet der Euro 0,9416 Franken und damit etwas mehr als am Vorabend (0,9398). Das USD/CHF-Paar wird derweil ebenfalls leicht fester ...

Den vollständigen Artikel lesen ...