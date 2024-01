Adidas hat sich am Donnerstag gegen den negativen Trend am Aktienmarkt durchgesetzt und eine beeindruckende Performance hingelegt. Während das Marktumfeld im Vorfeld des EZB-Zinsentscheids gedämpft erscheint, hebt sich der Sportbekleidungs-Riese mit einem deutlichen Plus ab. Finanztreff.de verrät, was hinter dem Kurssprung steckt.Marktteilnehmer spekulieren, dass positive Kommentare in einem Analystengespräch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...