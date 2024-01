Volkswagen hat weiterhin mit einem Elektromotoren-Engpass aus dem Komponentenwerk in Kassel zu kämpfen. Die Elektroauto-Fabrik in Zwickau produziert deshalb seit vergangener Woche nur noch gedrosselt. Auch bei Skoda in Mlada Boleslav sind die Folgen spürbar. Dass in Zwickau die Produktion aktuell gebremst wurde, bestätigte ein Volkswagen-Sprecher gegenüber dem "Handelsblatt". Konkret wird in einer Fertigungshalle des Werks nur noch an drei statt ...

